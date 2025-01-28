Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 280 военных

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Вооруженные силы РФ отразили пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать в Курской области. Суточные потери ВСУ составили более 280 военных, со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Отражены пять контратак противника", - говорится в сообщении.

Согласно данным МО РФ, за прошедшие сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронемашин и 20 автомобилей.