Евросоюз применил санкции уже против 79 российских танкеров

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Европейский союз в рамках 15 пакетов санкций в отношении России из-за конфликта на Украине применил ограничительные меры против 79 танкеров, транспортирующих преимущественно нефть и метан. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

"К настоящему времени 79 танкеров находятся под санкциями, и среди них нет болгарских танкеров. В большинстве это танкеры для перевозки нефти и метана", - сказал он при общении с болгарскими журналистами.