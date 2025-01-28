Трамп вернул на службу военных, отказавшихся вакцинироваться от COVID-19

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении в должностях военнослужащих, которые были уволены со службы из-за отказа вакцинироваться от COVID-19. Соответствующее сообщение распространил пресс-пул Белого дома.

Вместе с тем нынешний американский лидер подписал указы об "отмене гендерного радикализма в вооруженных силах" и сворачивании в Минобороны США программ разнообразия, равенства и инклюзивности.

Некоторое время назад Трамп отменил подписанный в 2021 году указ своего предшественника Джо Байдена, который позволял трансгендерам служить в Вооруженных силах США и запрещал Пентагону увольнять военнослужащих со службы на основании их половой самоидентификации. Трамп также подписал указ, в соответствии с которым правительство США будет признавать только два пола - мужской и женский.