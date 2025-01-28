Медведев поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии.

"Примите мои искренние поздравления по случаю вашей убедительной победы на выборах президента Белоруссии. Граждане страны уже седьмой раз подряд доверили вам высший государственный пост, что говорит о широкой народной поддержке проводимого вами внутри- и внешнеполитического курса", - следует из поздравления политика, размещенного на его странице "ВКонтакте".

Медведев также выразил уверенность, что работа Лукашенко на высшей государственной должности "будет и далее способствовать всемерному укреплению дружбы и разнопланового сотрудничества" народов России и Белоруссии, а также поступательному углублению интеграции в рамках Союзного государства и других объединений на Евразийском пространстве.