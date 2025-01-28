Глава МИД Ирана предложил переселить израильтян в Гренландию

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предложил президенту США Дональду Трампу переселить израильтян в Гренландию вместо того, чтобы расселять жителей сектора Газа в арабские страны.

"Я предлагаю, вместо палестинцев пусть попытаются депортировать израильтян, заберут их в Гренландию. Так они смогут убить одним выстрелом двух зайцев", - сказал глава иранского МИД в интервью телеканалу Sky News, комментируя заявление Трампа о возможном расселении жителей палестинского анклава.

В минувшую субботу Трамп при общении с журналистами своего пресс-пула отметил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа, потерявших крышу над головой из-за нынешних военных операций Израиля. По его словам, речь идет о 1,5 млн человек, которых необходимо расселить за пределами Газы.