Токаев: правительство Казахстана должно обеспечить всеобщую экономию средств

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство республики должно обеспечить тотальную экономию средств.

"Как бы тяжело ни было, но правительство должно обеспечить тотальную экономию средств и их расходование исключительно на решение самых насущных задач. Пришло время затянуть пояса и жить по средствам", - сказал глава государства в ходе расширенного заседания кабмина.

Он обратил внимание, что уже представил конкретные направления реформ и подходы к их реализации. "Правительству предстоит принять сложные решения и, самое главное, их реализовать, чтобы не допустить стагнации экономики и обеспечить ее устойчивое развитие. Такая задача по силам госслужащим, обладающим высокой квалификацией и готовым брать на себя ответственность", - указал Токаев.