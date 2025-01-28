NBC: иммиграционные власти США произвели почти 1,2 тыс. задержаний за один день

Иммиграционные власти США за один день произвели порядка 1,2 тыс. задержаний, почти половина задержанных не имеют судимостей. Об этом передает телеканал NBC News, ссылаясь на должностное лицо в администрации нового президента США Дональда Трампа.

Как отмечается, сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля (ICE) задержали 26 января в общей сложности 1179 человек, что гораздо больше опубликованных в Х официальных данных (956 человек). По информации телеканала, 613 человек (52% задержанных) были арестованы в связи с совершением преступлений. Остальные либо не совершали насильственных преступлений, либо вообще не совершали никаких правонарушений, кроме незаконного пересечения границы, указывает NBC News.

В понедельник источники газеты The Washington Post сообщили о том, что администрация Трампа дала поручение ICE кратно увеличить число задерживаемых за нарушение миграционного законодательства людей - с нескольких сотен до 1 200-1 500 человек в сутки.

Ранее Министерство внутренней безопасности США расширило полномочия американских правоохранительных органов, позволив им депортировать нелегальных мигрантов по "ускоренной процедуре" - без решения иммиграционного суда.