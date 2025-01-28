Лукашенко отметил, что выборы в Белоруссии прошли на высоком уровне

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Президентские выборы в Белоруссии прошли на высоком уровне, без потрясений, как прогнозировали отдельные лица на Западе. На этом акцентировал внимание глава белорусского государства Александр Лукашенко при общении с делегацией Панафриканского парламента.

"Думаю, вы обратили внимание, что нынешняя политическая кампания не нарушила спокойного ритма страны. Выборы прошли на высоком организационном уровне и без всяких потрясений, как ожидали некоторые на Западе", - приводит его слова агентство БелТА.

Делегация Панафриканского парламента наблюдала за проведением выборов. Лукашенко поинтересовался у зарубежных гостей, какие у них впечатления от посещения республики и какие есть пожелания и предложения о сотрудничестве.

Ранее председатель Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко объявил, что действующий президент Александр Лукашенко побеждает на состоявшихся выборах главы государства, заручившись поддержкой 5 136 293 избирателей, это составляет 86,82% от общего числа.