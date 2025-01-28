Запуск первого модуля РОС запланирован на декабрь 2027 года

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Запуск научно-энергетического модуля (НЭМ) перспективной Российской орбитальной станции (РОС) запланирован на конец 2027 года. Об этом сообщил генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК "Энергия", академик РАН Владимир Соловьев.

"Первый модуль мы намерены запустить в декабре 2027 года", - сказал он в ходе пленарного заседания XLIX Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева ("Королевские чтения").

В настоящее время в РФ осуществляются работы над созданием Российской орбитальной станции - согласно утвержденному генеральному графику, развертывание РОС на околополярной орбите предполагается в период с 2027-го по 2033 год. Ориентировочная стоимость проекта - 608,9 млрд рублей, 150 из них планируется потратить в первые три года.

До 2030 года планируется также запустить универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули - вместе с НЭМ они составят ядро станции. Второй этап развертывания станции предусматривает расширение станции путем стыковки двух целевых модулей с 2031 по 2033 годы.