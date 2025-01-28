Почти 90% опрошенных жителей Польши поддерживают ограничение выплаты пособий украинцам

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Более 80% граждан Польши одобряют инициативу по выплате пособия на ребенка ("800 плюс") лишь тем проживающим в стране украинцам, которые работают и платят там налоги. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного центром IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita.

Так, 88% респондентов поддержали идею по ограничению социальной помощи украинцам, только 6,4% воспринимают ее негативно. У 5,6% опрошенных не нашлось мнения на этот счет.

Исследование проводилось с 24 по 25 января с участием 1 071 поляка.

Польские власти приняли закон о помощи гражданам Украины в марте 2022 года. С июля 2024 года Варшава ужесточила условия для получения некоторых пособий - так, "800 плюс", предполагающее выплату 800 злотых в месяц на каждого ребенка, могут получить только семьи, чьи дети учатся в польских школах. На сегодняшний день в Польше проживают свыше 900 тыс. украинских беженцев.