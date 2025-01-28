МИД: Франция передаст истребители Mirage Киеву к концу первого квартала 2025 года

Франция планирует передать Украине истребители Mirage 2000-5 к концу первого квартала 2025 года. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции Sud Radio.

"Французские самолеты Mirage будут в ближайшее время в украинском небе. Это ожидается в конце первого квартала", - указал он.

Вместе с тем Барро не ответил на вопрос, будет ли Франция отправлять своих военных на Украину после окончания конфликта. "Мы должны готовиться к полноценному участию, и здесь я имею в виду Францию, Европу и в какой-то степени США, к тому, чтобы обеспечить гарантии мира на Украине, когда он будет достигнут", - отметил он.

По данным газеты La Tribune, Франция может поставить Украине не более шести истребителей.