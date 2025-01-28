Военный эксперт Коновалов: указа Трампа о создании ПРО США противоречит его инициативам по СНВ

Президент США Дональд Трамп дал поручение министру обороны Питу Хегсету в течение 60 дней представить проект и план развертывания новейшей системы противоракетной обороны "Железный купол Америки". Об этом говорится в опубликованном в понедельник пресс-службой Белого дома указе.

"Угроза атаки с использованием баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, а также других современных средств воздушного нападения остается самой катастрофической угрозой, с которой столкнулись Соединенные Штаты", - отмечается в документе.

"В течение 60 дней с момента публикации настоящего указа министр обороны должен представить президенту архитектуру <...> и план создания щита противоракетной обороны следующего поколения", - подчеркивается в указе.

Военный аналитик Иван Коновалов отмечает в этой связи, что «еще в начале эры создания глобального ПРО большинство специалистов стали утверждали, что ее невозможно создать. Нет ракетных систем, которые гарантируют четкий перехват всех целей, тем более, если это будет массированный запуск ракет. С другой стороны, сами системы перехвата тоже не столь уж совершенны. Кроме того - самый главный момент - это стоит огромных финансовых затрат. А сейчас Трамп это хочет восстановить. Все это напоминает ту ситуацию, когда ПРО создавалось, и в ограниченном виде существует. Тогда это было больше политическим шагом, и это был выпад против СССР. Что сейчас хочет сделать Трамп - это чтобы американский ВПК работал на полную мощь. Тогда цель оправдана. Но если он хочет создать реальную систему, которая что-то может защитить, то это совершенно бессмысленно».

Эксперт также подчеркнул, что «эта идея также является абсолютно противоположной инициативам Трампа сесть за стол переговоров с Россией и Китаем по стратегическим наступательным вооружениям. То есть это контраргумент для него самого. Сейчас любое стратегическое оружие - будь то наступательное или оборонительное - разницы не имеет. И теперь, когда Трамп хочет все это развивать и в тоже время налаживать отношения с Россией и Китаем – это весьма противоречивый шаг».