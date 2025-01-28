Шольц выступил за увеличение расходов на оборону в Европе

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Берлине заявил о необходимости увеличить расходы на оборону в Европе.

"Мы согласны с тем, что нам необходимо укрепить европейскую опору НАТО и еще больше увеличить оборонные расходы", - сказал он. Вместе с тем Шольц отметил, что на саммите ЕС 3 февраля лидеры обсудят вопросы создания более мощной европейской оборонной промышленности. "Нам нужны правила, облегчающие совместную разработку и закупку военной техники в Евросоюзе", - указал он.

Кроме того, глава германского правительства прокомментировал повреждения подводных кабелей в Балтийском море, в том числе кабеля между Латвией и Швецией. "Буквально вчера поступила новая информация о повреждении еще одного подводного кабеля", - отметил он, утверждая, что "это подтверждает угрозу, исходящую от российского теневого флота". "Благодаря миссии НАТО Baltic Sentry мы улучшим защиту Балтийского моря и критически важной инфраструктуры на морском дне", - заключил Шольц.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подтвердил намерение добиваться повышения военных расходов стран Североатлантического альянса до 5% ВВП.