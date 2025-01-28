Эксперт Брутер: в Приднестровье есть угроза политической дестабилизации

По теме:







Евросоюз выделил Молдавии €30 млн для покупки и транспортировки газа в Приднестровье. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"В рамках этого пакета ЕС готов профинансировать закупку и транспортировку природного газа в Приднестровский регион, чтобы помочь восстановить электро- и теплоснабжение более 350 тыс. жителей региона до 10 февраля 2025 года. Пакет также может позволить поставку электроэнергии с левого на правый берег Днестра", - пояснили в ЕК.

Кроме того, "ЕС обязуется предоставить в ближайшие недели для Молдавии пакет финансовой поддержки, направленный на смягчение социальных последствий кризиса для граждан, одновременно закладывая основу для долгосрочной энергетической устойчивости и экономического роста в стране".

С момента начала поставки должно пройти некоторое время на заполнение системы, пояснили в пресс-службе.

Компания "Газпром" прекратила поставки газа в Молдавию с начала января после запрета на его транзит по территории Украины и отказа Кишинева урегулировать проблему долга за потребленное топливо. В этой ситуации Молдавская ГРЭС в Приднестровье, снабжавшая электроэнергией территорию Молдавии и непризнанного Приднестровья, была переведена на уголь и обслуживает только потребителей левого берега Днестра, однако запасов угля на ГРЭС хватит лишь до конца января или середины февраля.

Приднестровье, в отличие от Молдавии, не располагает альтернативными источниками газа. В целях экономии там было отключено центральное отопление, прекращено снабжение горячей водой жилых домов, остановлены промышленные предприятия, начались веерные отключения электроэнергии.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что «вопрос с газовой блокадой пока никак не может решиться. Но есть вариант и Молдавия его озвучила, чтобы Приднестровье покупала газ через европейских посредников, если они согласятся продать. Условия для этого достаточно сложные. Не совсем понятно как, через кого Приднестровье будет рассчитываться, но в принципе такой вариант есть, потому, что гуманитарный российский газ они не пропустят».

По мнению эксперта, «уже сейчас в каком-то смысле есть угроза политической дестабилизации в Приднестровье, но полной политической дестабилизации не будет, хотя люди там сильно недовольны, и на их месте все были бы недовольны. В тоже время я считаю, что полной блокады Приднестровья удастся избежать, потому, что сейчас не так холодно и нет прогнозов, что февраль будет холодным. Полного коллапса не произойдет».