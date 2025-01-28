Путину показали предсерийный автомобиль Lada Iskra

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Президент России Владимир Путин в рамках посещения завода "АвтоВАЗ" в Тольятти Самарской области ознакомился с предсерийным автомобилем Lada Iskra.

Ему показали автомобиль в разных кузовах и цветах - красном, белом и синем. Глава государства открыл дверь красного седана и заглянул в салон, при этом садиться в машину не стал.

Lada Iskra - это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.

Мировая премьера Lada Iskra состоялась 5 июня прошлого года в рамках Петербургского международного экономического форума. Старт производства запланирован на первую половину 2025 года. Концептуально новая модель займет нишу между Lada Granta и Lada Vesta.