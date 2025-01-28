Два Ту-160 совершили полет над водами Северного Ледовитого океана

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Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Продолжительность полета составила более 11 часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи дальней авиации регулярно осуществляют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - указали в МО РФ.