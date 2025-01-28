Дания дала разрешение на консервацию поврежденного газопровода "Северный поток - 2"

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Датское энергетическое агентство выдало оператору "Северного потока - 2" - компании Nord Stream 2 AG - разрешение на консервацию поврежденного газопровода в Балтийском море. Об этом сказано в пресс-релизе ведомства.

"Во вторник, 28 января, Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на проведение ряда работ на объекте газопровода "Северный поток - 2" в Балтийском море. Рабочие намерены сохранить поврежденный трубопровод, закрепив на каждом открытом конце трубы специальные заглушки, чтобы предотвратить дальнейший выброс газа и попадание насыщенной кислородом морской воды", - говорится в сообщении.

Предполагается, что Nord Stream 2 AG проведет работы на трубопроводе в период с 1 апреля по 30 сентября 2025 года, это займет две-три недели.

Компания будет ежегодно представлять план работ с трубопроводом, чтобы Датское энергетическое агентство могло постоянно контролировать планы Nord Stream 2 AG на будущее объекта. Кроме того, оператор "Северного потока - 2" должен будет предоставить датскому ведомству сведения об используемых судах и компаниях, которые будут выполнять заявленные работы.