Рамасвами отказался от поста главы DOGE для участия в выборах

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Американский предприниматель Вивек Рамасвами объявил об отказе от поста главы созданного при новой администрации США министерства по повышению эффективности работы правительства (Department of Government Efficiency, DOGE), которое он должен был возглавить вместе с Илоном Маском, ради участия в борьбе за выборную должность.

"В скором времени я приму участие в борьбе за выборную должность, скоро мы об этом объявим", - заявил он в эфире телеканала Fox News. Вместе с тем бизнесмен опроверг появлявшуюся ранее информацию о разногласиях с Маском. "Я думаю, неверно так говорить. Но скажу, что у нас были разные подходы", - указал он. Рамасвами уточнил, что его подход к работе нового ведомства "базировался на конституционном праве", при этом для Маска приоритетом остается развитие технологий.

На прошлой неделе газета The Washington Post писала о том, что Рамасвами был вынужден из-за разногласий с Маском и по ряду других причин отказаться от назначения на пост главы DOGE и вскоре он объявит о вступлении в борьбу за пост губернатора штата Огайо.