Участникам ВОВ в Саратовской области выплатят по 80 тыс. рублей

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В Саратовской области участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплатят по 80 тыс. рублей. Об этом информировали в пресс-службе правительства региона.

"Губернатор Роман Бусаргин заявил, что принято решение: участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Саратовской области помимо федеральной выплаты, установленной указом президента, дополнительно получат региональную - 80 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Речь идет о 90 фронтовиках и 19 инвалидах Великой Отечественной войны. В регионе также ведется работа по присвоению участникам ВОВ почетного статуса жителей своих территорий, указали в пресс-службе, добавив, что муниципалитеты должны завершить ее к 1 марта.