Лувр увеличит стоимость билетов для посетителей не из стран ЕС

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Лувр с 2026 года введет для туристов из стран за пределами Европейского союза более дорогие билеты. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в главном столичном музее.

"Финансирование программы возрождения музея "Ренессанс Лувра" планируется за счет введение отдельных тарифов для посетителей из ЕС и для туристов, прибывших из стран за его пределами", - указал французский лидер.

Для посетителей не из стран ЕС с начала 2026 года "будут введены более дорогие билеты", отметил Макрон. "В будущем мы ожидаем по меньшей мере 12 млн посетителей в год", - добавил он.

По информации телеканала BFMTV, в окружении президента Франции сообщили, что стоимость проекта "Ренессанс Лувра" составит €700-800 млн. Ожидается, что работы продлятся около 10 лет.