Глава МИД Дании уверен, что Трамп не получит Гренландию

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Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен и министр обороны Троэльс Лунд Поульсен отвергли возможность взятия Гренландии под контроль США, о чем ранее заявлял новый американский президент Дональд Трамп.

"Трамп не получит Гренландию. Гренландия есть Гренландия, и гренландский народ - это народ, также с точки зрения международного права", - заявил Лёкке Расмуссен, передает агентство Ritzau.

На вопрос, начнет ли Трамп, если он действительно решит забрать Гренландию, осуществлять вторжение, министр ответил: "Он не получит Гренландию. И именно поэтому я не должен стоять здесь и давать советы, как ему что-то забрать, то, что он не должен делать", - приводит слова Расмуссена Danmarks Radio.

Министр обороны разделяет позицию коллеги, что Трамп не должен забрать Гренландию. "Я согласен с комментариями, которые министр иностранных дел сделал несколько часов назад", - подчеркнул Лунд Поульсен после фракционного заседания Либеральной партии, председателем которой он является.

Трамп не раз высказывал мнение, что Гренландия - автономия в составе Дании - должна присоединиться к Соединенным Штатам.