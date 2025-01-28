Путин считает, что без патронов у Киева конфликт закончится через месяц-два

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Президент России Владимир Путин считает, что, если у Киева кончатся патроны, украинский конфликт завершится спустя месяц-два. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

"Они же могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны. Все! Все закончится через месяц-полтора, два", - убежден российский лидер.

Путин отметил, что "в этом смысле суверенитет Украины почти нулевой". "Если же есть желание у их западных спонсоров добиться мира - путь очень простой, я когда-то и бывшему президенту США Джо Байдену об этом тоже посылал соответствующие сигналы: есть желание - все, пожалуйста, и тогда они быстро найдут все юридические способы быстро закрыть все вопросы правового характера, в том числе и отменить этот указ о запрете переговоров", - указал он.