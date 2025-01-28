Мизулина отметила, что ждет возвращения TikTok в Россию

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина при общении с молодежью в Рязани заявила, что ждет возвращения TikTok в Россию.

"У меня сейчас нет TikTok, я его временно не использую. Очень жду в полной мере в нашу страну", - сказала она, обратив внимание на потенциал платформы в работе с молодежью.

Соцсеть TikTok 6 марта 2022 года приостановила стриминг и размещение новых роликов в России из-за закона о фейках о российской армии, пользователям из РФ также недоступен просмотр роликов из других стран.