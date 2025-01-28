Скончался актер Алексей Булатов

Актер театра и кино Алексей Булатов скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на портале "Кино-театр.ру".

Уточняется, что актер ушел из жизни 27 января. Причина смерти не называется.

Алексей Булатов родился 5 ноября 1948 года. В 1974 году окончил Школу-студию при МХАТ СССР им. Горького. Работал в Русском театре Еревана, с 1976 по 1993 год - в Московском драматическом театре им. Пушкина. С 2008 года работал в труппе Московского драматического театра "Сопричастность".

Среди кинофильмов с участием Булатова картины "Молодежка", "Сердце Пармы", "В. И. Ленин. Страницы жизни", "Дикий-4" и другие.