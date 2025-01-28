Путин заявил о готовности выделить людей для переговоров с участием Зеленского

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Владимир Зеленский из-за своей нелегитимности не может подписывать никаких договоренностей, но может участвовать в переговорах. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина

"Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Но если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести", - отметил глава государства.