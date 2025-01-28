Будущему канцлеру ФРГ мигранты уже не нравятся

Павел Александров, международный обозреватель

В Германии развернулась яростная дискуссия в свете предложений лидера ХДС Фридриха Мерца об ужесточении правил въезда в ФРГ мигрантов. Соответствующие законопроекты возглавляемая им фракция ХДС/ХСС собирается внести для обсуждения в бундестаг уже на следующей неделе. Традиционные партии страны критикуют ХДС за то, что тот надеется на одобрение этих законопроектов с расчетом на голоса депутатов парламента от «Альтернативы для Германии» (АдГ), с которой все они, включая ХДС, от сотрудничества уже давно отказались. При этом АдГ уже заявила, что антимиграционные законопроекты ХДС обязательно поддержит, а сам Фридрих Мерц упорно отрицает, что надежды на успешное прохождение своих инициатив через голосование в бундестаге он связывает с поддержкой АдГ.

Представляется, что Фридрих Мерц преследует сейчас как минимум две главные цели в преддверии назначенных в ФРГ на 23 февраля досрочных выборов в бундестаг. Во-первых, оттянуть в свою пользу максимальное количество голосов у АдГ и, во-вторых, привлечь к собственной персоне доброжелательное внимание нового президента США Дональда Трампа. Ведь пока всесильный для западного мира Трамп, что касается Германии, через своё доверенное лицо и самого богатого человека в мире Илона Маска явно благоволит исключительно к «Альтернативе для Германии». Такое положение дел явно не устраивает Фридриха Мерца, который твердо намерен занять в феврале кресло канцлера ФРГ.

Между тем, за минувшие дни Фридрих Мерц внес еще несколько дополнений в предлагаемый им законопроект по ужесточению условий предоставления в Германии права на убежище. В частности, запретить въезд в страну всех тех, кто не располагает реально действующими личными документами. В ответ социал-демократы и «зеленые» обвинили лидера ХДС в нарушении европейского права и Конституции ФРГ. Поскольку законодательной инициативе ХДС предшествовало потрясшее ФРГ нападение вооруженного ножом афганца на группу детсада в Баварии, Мерц аргументирует необходимость срочного ужесточения законодательства «невозможностью далее терпеть кровавые инциденты последних месяцев во многих немецких городах, например в Ашаффенбурге, Золингене и Маннгейме».

Пока высоколобые политики из разных партий спорят, насколько предлагаемые Фридрихом Мерцем поправки в закон ФРГ об иммиграции соответствуют общепринятым в Евросоюзе нормам, газета Bild заказала известному Институту изучения общественного мнения INSA проведение в Германии соответствующего опроса. Результат данного социологического исследования засвидетельствовал, что 66% немцев вполне одобряют план лидера ХДС, согласно которому нелегальных мигрантов и просителей убежища не пропускали бы в страну, останавливая прямо на границах ФРГ. Дело в том, что, согласно действующей в ЕС практике, запрашивающее убежище лицо соответствующее заявление должно подавать в той стране, где он хотел бы остаться. Таким образом, мигранты, чаще всего стремящиеся попасть именно в благополучную Германию, без проблем пересекают окраины Евросоюза, добираясь до ФРГ.

В преддверии голосования по его инициативам в бундестаге Фридрих Мерц не устает убеждать депутатов от СДПГ, партии «Зеленых» и «свободных демократов» (СВДП) в том, что, мол, рассчитывает только на их голоса, а не хочет «получить большинство за счет парламентариев от АдГ». При этом он делает упор на проблему внутренней безопасности в ФРГ: «Разве может кто-нибудь из вас всерьез оспаривать утверждение, что данная проблема уже давно существует? Сколько еще жертв предстоит оплакивать? Сколько жертв – детей и взрослых - еще может быть в ходе летних праздников и рождественских базаров?», - вопрошает Мерц.

Лидеру ХДС крайне неприятно, что сейчас политический бомонд ФРГ открыто подозревает его в готовности поддерживать антимигрантскую идеологию «нерукопожатной» АдГ, поэтому-то он и делает упор на свою заботу о внутренней безопасности, отрицая, что готов в перспективе на коалицию с «Альтернативой для Германии», явно вдохновленной в своей предвыборной борьбе громогласной поддержкой из-за океана со стороны Илона Маска. При этом обращает на себя внимание, насколько обоюдоострыми могут оказаться привычные для западных политиков двойные стандарты.

Так, Олаф Шольц или Фридрих Мерц, обвиняя Маска во вмешательстве в немецкую выборную кампанию, похоже, совсем забывают, что г-н Маск официальным лицом не является и потому свободен в своих высказываниях, а тот же Шольц, находясь на посту канцлера, позволял себе призывать во французской прессе голосовать граждан этой страны за Эммануэля Макрона. Да и против Дональда Трампа в пользу Джо Байдена и Камалы Харрис выступали занимающие в ФРГ важные посты многие заметные немецкие политики. Так что, не вам теперь предъявлять претензии Илону Маску, упрекая замечательного соратника Дональда Трампа во вмешательстве в предстоящие выборы в бундестаг.