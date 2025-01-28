Американист Богуславская: гендерный вопрос улучшил имидж Трампа в России

Инициативы Дональда Трампа по возвращению к традиционным ценностям в гендерном вопросе и в вопросах ЛГБТ могут сблизить отдельных представителей гражданского общества России и США. Однако, природа конфликта между РФ и Америкой не исчерпывается нашими взглядами на количество гендеров. Есть слишком много того, что нас разделяет. Вместе с тем, можно констатировать, что фигура самого Дональда Трампа станет более популярной в России. Возможно, это скажется на том, что в России несколько улучшится и образ США. Это, в свою очередь, может послужить, не самым важным, но все-таки фактором создания благоприятного фона на переговорах.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПБГУ Юлия Богуславская.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/035fe7052a9c7018816a93cc6eb3f069/