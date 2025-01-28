Политолог Макаренко об экономических инициативах Трампа

С точки зрения мировой экономики, экономические инициативы Трампа направлены на усиление роли США и укрепления доверия к доллару. Трамп, как известно, хочет производить товары на территории Америки и продавать их всем остальным. Это обеспечит США новые рабочие места и экономическое доминирование в мире. В рамках этой политики будет продолжаться давление на Европу, и перетекание компаний из ЕС в США продолжится. Вместе с давлением на Китай и почему-то на Канаду американская экономика получит толчок для увеличения внутреннего производства.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог, доцент Московского педагогического государственного университета Олег Макаренко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/4e353c766d4dce40d87e41aeea229587/