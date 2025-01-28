В Китае встретили год зеленой деревянной Змеи

© Андрей Попов/ ТАСС

В Китае в ночь со вторника на среду (19:00 мск) встретили Новый год по лунному календарю. На смену Зеленому деревянному Дракону пришла зеленая деревянная Змея.

Китайский Новый год привязан к лунному календарю и каждый год приходится на разные даты. Его начало выпадает на промежуток с 20-х чисел января по 20-е числа февраля. В Поднебесной этот день называют Праздником весны или Чуньцзе.

Согласно китайским традициям, до наступления праздника нужно тщательно убраться дома, чтобы вымести за порог все плохое. Цвет китайского Нового года - красный, символизирующий удачу и радость. Улицы украшают красными фонариками, двери домов - красными парными вертикальными надписями с новогодними пожеланиями и красным иероглифом "счастье".

В канун Праздника весны принято собираться у домашнего очага и вместе с семьей встречать Новый год. На праздничном столе не должно быть каши - еды для бедных. Стол должен ломиться от яств, чем больше видов мяса, тем лучше. И обязательно должна быть рыба, которая на китайском языке созвучна слову "достаток". Детям на праздник вручают конвертик с деньгами на игрушки и сладости. На Новый год китайцы желают друг другу благополучия и говорят: "Гунси фацай" - "Желаю вам разбогатеть".

В китайской астрологии 12 знаков зодиака циклично сменяют друг друга. Так, следующий год пройдет под знаком красной огненной Лошади. Каждый раз тот или иной знак сочетается с одним из пяти элементов, из которых создан мир, - металлом, деревом, водой, огнем и землей. Каждому элементу соответствует свой цвет: белый, зеленый, черный (или синий), красный и желтый.

Змея - или маленький дракон, как ее называют в Поднебесной, - ассоциируется у китайцев с мудростью, творчеством, приспосабливаемостью и процветанием.