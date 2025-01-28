Путин: договор России и Украины должен гарантировать безопасность на длительную перспективу

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Возможные договоренности России и Украины должны предусматривать гарантии безопасности обеих стран на длительную историческую перспективу. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин при общении с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

"Вопрос в окончательном подписании документов. Это очень серьезный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины, и России на серьезную, длительную историческую перспективу", - подчеркнул глава российского государства, объясняя, почему в договоренности Москвы и Киева "не может быть ни одного промаха, ни одной шероховатости", связанной в том числе с нелегитимностью Владимира Зеленского.