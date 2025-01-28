Ученые перевели стрелки "Часов Судного дня" на секунду ближе к "ядерной полуночи"

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Стрелки символических "Часов Судного дня" переведены на одну секунду ближе к "ядерной полуночи". Об этом сообщил председатель совета по науке и безопасности американского журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" Дэниел Холц во время видеоконференции.

"Часы Судного дня" показывают 89 секунд до полуночи, это ближе, чем когда-либо. В 2023 году символические часы были преимущественно из-за ситуации вокруг Украины переведены на 10 секунд и показывали 90 секунд до полуночи, в 2024 году ученые решили не менять положение стрелок.

Среди факторов, повлиявших на решение о переводе стрелок в этом году, Холц выделил "наращивание арсеналов ядерными державами, развал договоров о контроле над вооружениями и продолжающиеся конфликты с участием ядерных держав". Вместе с тем он указал на "недостаточные усилия в борьбе с изменениями климата", а также нехватку мер контроля в области передовых технологий.

За более чем 70-летнюю историю существования часов стрелки на них меняли свое положение более 20 раз. Дальше всего - на 17 минут - стрелки были отодвинуты в 1991 году на волне оптимизма, возникшего после окончания холодной войны.

"Бюллетень ученых-атомщиков" (Bulletin of the Atomic Scientists) был основан учеными, участвовавшими в начале 1940-х годов в проекте "Манхэттен" по разработке ядерного оружия. Осознав последствия американских атомных бомбардировок Японии, они стали пацифистами. Журнал издается в Чикагском университете с 1945 года.