Матвиенко сообщила о встрече с Путиным

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что встретилась с президентом России Владимиром Путиным и доложила о предложениях по составу и функционалу Совета по демографической и семейной политике.

"В конце 2024 года указом президента образован Совет при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики. Нами проведена объемная подготовительная работа. Состоялась встреча с главой государства, ему доложены наши предложения по составу и функционалу Совета", - сказала парламентарий, открывая весеннюю сессию.

По ее словам, одним из важнейших итогов Года семьи стало решение президента о распространении на женщин, которые имеют звание "мать-героиня", всех социальных гарантий и льгот, положенных Героям труда РФ.

"Эти льготы включают в себя ежемесячные выплаты, бесплатное внеочередное медицинское обслуживание, возможность получения бесплатного профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, бесплатное предоставление в собственность земельного участка и многое другое", - указала Матвиенко.

Она также отметила, что эта работа потребует донастройки законодательства, Совфед готов оперативно рассмотреть все необходимые законы.