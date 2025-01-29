Лут: сбор зерна в России в 2024 году составил порядка 128 млн тонн

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Сбор зерна в России в 2024 году, предварительно, составил 128 млн тонн, окончательный итог ожидается на уровне 130 млн тонн. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, выступая на Всероссийском агрономическом совещании.

"У нас были заморозки, была засуха, были дожди при уборке. Тем не менее это не помешало получить пятый в истории результат по зерновым. Пока по статистике у нас стоит 128 млн тонн. В марте мы получим по Росстату окончательные данные, соответственно, мы ожидаем, что будет 130 млн тонн, как мы и прогнозировали в начале сезона", - сказала она.