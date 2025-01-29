AFP: не менее 15 человек погибли в давке на фестивале в Индии

По меньшей мере 15 человек погибли из-за давки, образовавшейся на крупнейшем индуистском фестивале Кумбха-мела, проходящем на месте слияния рек Ганг и Ямуна в городе Праяградж штата Уттар-Прадеш на севере Индии. Об этом информировало агентство AFP, ссылаясь на источник в индийских медицинских службах.

Уточняется, что многие посетители фестиваля также пострадали и были госпитализированы, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

Как сообщает газета Hindustan Times, премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с главным министром штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатхом после сообщений о давке.

Фестиваль Кумбха-мела проводится на севере Индии раз в 12 лет. С его начала 13 января в празднике уже приняли участие свыше 110 млн паломников, совершивших омовения в Ганге. Ожидается, что всего за 45 дней фестиваля в нем примут участие 450 млн человек, в том числе 1,5 млн иностранцев.

Во вторник агентство ANI со ссылкой на источники отмечало, что Моди намерен принять участие в Кумбха-мела, совершив омовение в священном Ганге и посетив четыре религиозных центра в Праяградже 5 февраля.