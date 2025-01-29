В Германии заявили, что не снимают с себя ответственность за блокаду Ленинграда

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Германия не снимает с себя ответственность за преступления, совершенные в годы Второй мировой войны, в том числе за блокаду Ленинграда. Об этом со ссылкой на МИД ФРГ сообщает агентство ТАСС.

Подчеркивается, что "блокада Ленинграда - страшное преступление, которое Вермахт совершил против Ленинграда и его жителей". "Германия взяла на себя ответственность во всем мире за преступления, совершенные во время Второй мировой войны, и будет продолжать это делать", - указали в германском внешнеполитическом ведомстве, комментируя требования РФ признать блокаду Ленинграда геноцидом.

В министерстве обратили внимание, что в качестве видимого признака ответственности Германии и исторического примирения правительство ФРГ с 2019 года реализует так называемый гуманитарный жест общим объемом €12 млн. "В этом контексте финансируется модернизация больницы в Санкт-Петербурге, в которой до сих пор получают лечение блокадники. Вместе с тем поощряются встречи с людьми, пережившими блокаду", - отметили в МИД ФРГ.

Там подчеркнули, что эти меры нацелены на улучшение качества жизни оставшихся в живых жертв блокады. В ведомстве также заверили, что Германия "продолжит эти меры", несмотря на конфликт на Украине.

14 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ФРГ занимает аморальную позицию, не признавая зверства нацистов геноцидом народов СССР и отказываясь выплачивать компенсации блокадникам. Она также акцентировала внимание, что ФРГ при этом выплачивает социальные пособия бывшим военнослужащим войск СС.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня - с 8 сентября 1941 года, общее количество жертв превышает 1 млн человек.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом, а сумма ущерба городу составила более 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту.