Рынок акций демонстрирует рост ведущих индексов

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Российский рынок акций 29 января перешел к росту после снижения на открытии торгов, юань укрепляется к рублю. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опускался на 0,03% и составлял 2 930,95 пункта, индекс РТС снижался на 0,03%, до 941,66 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов снизился на 1,05 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 13,357 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи перешел к росту и торговался на уровне 2 938,1 пункта (+0,21%), индекс РТС составлял 944,78 пункта (+0,21%). Вместе с тем курс китайской валюты перешел к росту и находился на отметке в 13,43 рубля (+6,7 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.