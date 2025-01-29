Володин: подготовка покушения на Путина является путем к началу ядерной войны

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Подготовка покушения на президента РФ Владимира Путина и само обсуждение этого представляет собой серьезнейшую угрозу глобальной безопасности. Соответствующее сообщение разместил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого - преступление. Серьезнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны. Для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства", - указал он.

По мнению Володина, всем должно стать понятно, что с Россией ведут жесточайшую борьбу. "Понимать масштаб вызовов и угроз, с которыми мы сталкиваемся. А значит - чувствовать свою ответственность", - подчеркнул он. Парламентарий также отметил, что Путин делает все для укрепления страны, а также достижения мира и решения вопросов глобальной безопасности.

Кроме того, спикер Госдумы акцентировал внимание, что сегодня крайне важны сплоченность и консолидация всех вокруг президента, назвав Путина преимуществом России.

Ранее американский журналист Такер Карлсон выступил с утверждением, что власти страны в период президентства Джо Байдена пытались убить российского лидера Владимира Путина.