Более 50% опрошенных американцев не одобряют помилование Байденом членов семьи

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Не менее 52% избирателей в США не одобряют решение бывшего президента страны (2021-2025) Джо Байдена помиловать членов своей семьи до ухода с поста главы Белого дома. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного организацией Rasmussen Reports.

Согласно результатам опроса, 38% респондентов категорически не поддерживают решение экс-президента. Еще 42% американцев придерживаются противоположной точки зрения.

Опрос проводился с 21 по 23 января онлайн и по телефону среди более 1,2 тыс. потенциальных американских избирателей.

20 января Байден незадолго до истечения срока своих полномочий подписал указ, которым помиловал своих братьев Фрэнсиса и Джеймса, супругу последнего Сару, сестру Валери и ее мужа Джона.

В декабре прошлого года Байден подписал распоряжение о помиловании своего сына Хантера, несмотря на многократные обещания этого не делать.