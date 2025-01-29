Краснов принес присягу генерального прокурора России

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе заседания в Совете Федерации 29 января принес присягу и поставил подпись под ее текстом. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко лично поздравила Краснова с присягой и вступлением в должность на новый срок.

Президент России Владимир Путин по итогам проведенных консультаций с СФ РФ переназначил Краснова генеральным прокурором страны. Соответствующий указ был опубликован 22 января.

Срок полномочий генпрокурора в России составляет пять лет. Одно и то же лицо может быть назначено на эту должность неоднократно. При этом на него не распространяется установленный законом предельный возраст нахождения на службе. Краснов занял пост генпрокурора в январе 2020 года.