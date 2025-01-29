В Японии в 2024 году зафиксировано рекордное число суицидов среди детей

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В Японии в 2024 году на фоне общего снижения числа самоубийств зафиксировано рекордное число суицидов среди детей школьного и дошкольного возраста. Соответствующие данные приводит Министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Так, общее число самоубийств в Японии с населением порядка 124,5 млн человек составило в 2024 году 20 268 - второй показатель по нижнему порогу за всю историю, среди детей - 527. При этом за год общее число самоубийств уменьшилось на 1 569.

Вместе с тем подавляющее число самоубийств (13 763) приходится на представителей мужского пола. Среди детей наибольшее число суицидов (349) пришлось на учащихся старших классов.