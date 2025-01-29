Более 80% опрошенных жителей Гренландии выступили против присоединения к США

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85% жителей Гренландии не хотят, чтобы остров стал частью Соединенных Штатов. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологическим центром Verian для датской газеты Berlingske и гренландского издания Sermitsiaq.

Как отмечается, за присоединение к США выступают всего 6% гренландцев, еще 9% не определились.

Опрос проводился 22-26 января на основе онлайн-интервью с 497 жителями острова старше 18 лет. Респондентам был задан вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Гренландия вышла из Содружества (Дания, Гренландия и Фарерские острова) и стала частью США?"

Ранее нынешний президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что Гренландия - автономия в составе Дании - должна присоединиться к США.