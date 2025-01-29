Лавров исполнил мечту двух детей о встрече с лидером группы "Любэ"

© Сергей Бобылев/ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров исполнил желания Полины из Мариуполя и Матвея из Подмосковья, которые мечтали встретиться с солистом группы "Любэ" Николаем Расторгуевым. Кадры были показаны в эфире Первого канала.

Министр приветствовал детей, поздравив их с наступившим Новым годом. Полина исполнила с Расторгуевым отрывок из песни "А река течет". Кроме того, детям показали, как дрессируют слонов в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского.

Всероссийскую акцию "Елка желаний" проводит "Движение первых". Согласно условиям акции, присылать свои желания могут дети с ограниченными возможностями здоровья, в жизнеугрожающем состоянии или с инвалидностью, сироты и те, кто остался без попечения родителей, а также ребята из малообеспеченных семей. Стать участниками "Елки желаний" также могут дети бойцов СВО, жителей Донбасса, Новороссии и сопредельных с ними областей, подвергающихся обстрелам.