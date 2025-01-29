Военный эксперт Литовкин о перспективах блокады России на Балтике

НАТО в рамках миссии Baltic Sentry ("Балтийский дозор") принимает участие в "координированном ответе" на повреждение подводного кабеля между Швецией и Латвией в Балтийском море. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Португалии.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил в Хельсинки о запуске миссии "Балтийский дозор" в Балтийском море для защиты подводной инфраструктуры - энергетических и информационных кабелей. В операции задействуют фрегаты и морские патрульные самолеты стран альянса. Запуск миссии стал реакцией на повреждение 25 декабря прошлого года подводного кабеля между Финляндией и Эстонией. Позже правительство Нидерландов сообщило, что направит для участия в миссии три корабля своих ВМС.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отмечает в этой связи, что «НАТО может готовить морскую блокаду России в Балтике, но осуществить они ее не могут потому, что это нарушение Конвенции о морском праве. А если страны НАТО проявят агрессию по отношению к нашим судам и кораблям, то мы примем меры военного характера. Поэтому сейчас они устраивают скорее провокации, а не блокаду. Пока блокады нет, российские морские суда ходят по Балтийскому морю, правда, они пытаются их досматривать. Одно такое судно с российским экипажем под флагом Мальты они в Португалии досмотрели, и ничего не нашли. И у второго судна, которое они проверили, не пыталось ли оно порвать кабель между Швецией и Финляндией, тоже якорь оказался на месте».

По мнению эксперта, «если будут более острые провокации, то руководство России примет решение сопровождать наши торговые суда военными кораблями. А это уже серьезно. Потому, что повторю, страны НАТО не имеют такого права, и это нарушение Международной конвенции по морскому праву. Поэтому Россия примет соответствующие меры».