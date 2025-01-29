Шапша информировал о захвате заложников в Калужской области

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Ранее судимый мужчина, который осуществлял незаконную вырубку деревьев в Куйбышевском районе Калужской области, захватил заложников при задержании. Трое лесничих погибли, преступник свел счеты с жизнью. Соответствующее сообщение разместил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

"Сегодня в Куйбышевском районе ранее судимый местный житель производил несанкционированную вырубку деревьев. На место оперативно прибыли сотрудники лесничества. При задержании преступник оказал сопротивление, захватил заложников. К сожалению, трое лесничих погибли", - указал Шапша, добавив, что преступник совершил самоубийство.

Глава региона также уточнил, что заложники освобождены, угрозы их здоровью нет.