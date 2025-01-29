Эксперт Андреев: интересы Трампа и ОПЕК диаметрально противоположны

Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ пока не реагируют на призыв Трампа снизить цены на нефть. Об этом пишет агентство Reuters. По его данным, министры стран, входящих в картель, провели встречу. После нее они заявили, что менять текущий план, который предполагает начало увеличения добычи с апреля, ОПЕК не планирует. И повестка запланированной на 3 февраля встречи стран картеля изменений не претерпит.

Управляющий активами и владелец Компании "SR-Solutions" Роман Андреев полагает в этой связи, что «Саудовская Аравия совершенно не готова поступиться своими принципами ради Трампа. Сейчас в отношениях США со странами Ближнего Востока, которые раньше выступали яркими союзниками США, пробежала черная кошка, и это следствие политики США, которые откровенно плюют на всех своих партнеров и преследуют только личные интересы. Поэтому интересы стран членов ОПЕК и США серьезно расходятся. Страны ОПЕК хотят стабильных цен, либо чтобы цена росла, индексируя инфляцию. А США хотят свою инфляцию снизить за счет снижения цен на нефть. К тому возникает вопрос, а что Трамп может предложить Саудовской Аравии и другим странам членам ОПЕК, чего у них нет. Может быть, это вопрос поставок вооружения потому, что о гарантиях безопасности речь уже не идет. Но на этом поле игроков много - есть Китай и Россия, и Россию со странами ОПЕК объединяют коммерческие интересы - высокие цены на нефть были. Поэтому, зная любовь Трампа к максимальному количеству обещаний, все его призывы надо на 10 делить, а потом будет понятно, что в итоге окажется по факту. Так что Трамп за то, чтобы цены на нефть снизились. Но не думаю, что он будет как-то активно этого добиваться, но если попробует, то его ждет та же судьба, что и бывшего президента США Байдена, который тоже пытался взаимодействовать со странами ОПЕК, но мягко говоря, был игнорирован».

По словам эксперта, «другие страны к этой инициативе Трампа тоже относятся не очень горячо, поскольку налицо процесс вмешивания в их дела. Производители нефти заинтересованы в высоких и стабильных ценах на нефть. А Трамп предлагает неразбериху, голод и разруху грубо говоря. Поэтому на это предложение они смотрят скептично или с легкой иронией».