Оверчук: присоединение Армении к ЕС закроет для нее рынок ЕАЭС

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Ереван в курсе, что вступление Армении в Европейский союз повлечет за собой выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и закрытие для этой страны рынка ЕАЭС. На это обратил внимание вице-премьер РФ Алексей Оверчук при общении с журналистами.

"Решение здесь очевидное. Открытие рынков с ЕС будет означать закрытие рынков с ЕАЭС. Иначе пострадают наши производители в Евразийском экономическом союзе", - сказал он. Для Армении "обнуление ввозных таможенных ставок с ЕС будет автоматически означать возвращение к таможне и таможенному тарифу с ЕАЭС", отметил вице-премьер.

"Для нас, разумеется, это сигнал, что начало присоединения к Евросоюзу - это начало выхода из ЕАЭС", - подчеркнул он. Оверчук также выразил уверенность, что "это абсолютно очевидно любому человеку, который хоть немножко знаком с устройством этих двух интеграционных объединений". "Здесь армянская сторона абсолютно четко знает, что последствия будут вот такими. Здесь никаких иллюзий ни у кого не должно быть", - добавил заместитель председателя правительства РФ.

На его взгляд, "люди, которые сегодня в дискуссиях, идущих в Армении, утверждают, что якобы можно будет найти какое-то решение, мягко говоря, вводят в заблуждение армянский народ". Оверчук также подчеркнул, что процесс присоединения Армении к ЕС будет длительным, и призвал дождаться итогов слушаний в армянском парламенте по данному вопросу.