Потери ВСУ с начала боев на курском направлении составили до 55,9 тыс. военных

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала боевых действий на курском направлении потеряли до 55,9 тыс. военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 55,9 тыс. военнослужащих, 325 танков, 239 боевых машин пехоты, 184 бронетранспортера, 1 649 боевых бронемашин, 1 693 автомобиля, 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 8 транспортно-заряжающих машин, 103 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО", - указали в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, согласно данным МО РФ, ВСУ потеряли 32 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, установку разминирования УР-77, а также 9 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.