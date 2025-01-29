Шольц: право на убежище нельзя ставить под сомнение

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что право на убежище является неотъемлемой частью германской правовой системы и его нельзя ставить под сомнение.

"Право на убежище является неотъемлемой частью нашей правовой системы и нашей системы ценностей. Мы не должны ставить это под сомнение", - сказал он, выступая в Бундестаге в связи с недавним нападением афганца на прохожих в городе Ашаффенбург.

Шольц отметил, что право на убежище также является "прямым ответом на ужасы нацистского правления". "В то время на иностранных границах не впускали немецких и европейских евреев", - указал он. "Германия в особенности не должна допустить, чтобы подобное повторилось", - заключил канцлер.

Ранее газета Bild информировала о том, что оппозиционный блок ХДС/ ХСС планирует на этой неделе вынести на голосование резолюцию с предложениями по миграционной политике. По данным издания, она содержит пункт о необходимости объявления в Германии чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов, что позволит властям ввести полный контроль на границах с соседними странами.

Дискуссии о необходимости ужесточения миграционного законодательства в Германии разразились с новой силой после того, как 22 января в городе Ашаффенбург 28-летний афганец совершил нападение с ножом на прохожих в парке. Погибли 41-летний мужчина и двухлетний ребенок. Подозреваемый задержан. Он прибыл в ФРГ в ноябре 2022 года, но не получил убежища и должен был покинуть страну.