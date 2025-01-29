Президент Египта заявил о недопустимости выселения палестинцев

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Вынужденное перемещение палестинцев с их территорий несет угрозу национальной безопасности Египта. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, передает телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

"Нельзя допустить, чтобы палестинцы были выселены с их земли, так как это угрожает нацбезопасности Египта. Депортация палестинцев - это неправомерный шаг, в котором мы не можем участвовать", - указал он.

Ас-Сиси также обратил внимание, что его страна с самого начала предупреждала: "боевые действия в секторе Газа были нацелены на то, чтобы сделать анклав непригодным для жизни и принудить палестинцев покинуть его".

Однако Каир, по его словам, сохраняет твердую приверженность "своей позиции по палестинскому вопросу" и "полон решимости работать над реализацией принципа двух государств во взаимодействии с президентом США" Дональдом Трампом.