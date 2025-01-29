Axios: Трамп подписал рекордное количество указов за девять дней на посту президента

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Президент США Дональд Трамп подписал рекордное количество указов - 38 - всего за девять дней на высшей государственной должности, сообщает портал Axios.

Отмечается, что Трамп перестраивает работу администрации США с целью расширения президентских полномочий, а шквал указов - "кампания в стиле доктрины "Шок и трепет".

По данным портала, из бывших американских лидеров только Джо Байден и Гарри Трумэн издавали более 40 указов за первые 100 дней работы в Белом доме.

Сразу после инаугурации 20 января Трамп отменил 78 указов и меморандумов своего предшественника Байдена.